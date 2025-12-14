Ричмонд
Мерц покинул переговоры Зеленского и Уиткоффа после приветствия

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц покинул переговоры президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером сразу после их начала. Немецкий политик ограничился короткой приветственной речью и оставил вместо себя помощника. Об этом сообщают иностранные СМИ.

Причина по которой Мерц покинул переговоры осталась в секрете.

«После короткого приветствия Мерц покинул переговоры. Советник Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер остался в качестве модератора», — сообщило агентство DPA.

В Берлине 14 декабря началась встреча с участием спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Встреча проходит в закрытом формате. Участники собрались, чтобы обсудить план украинского урегулирования по европейскому сценарию.

