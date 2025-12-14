Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще одно СМИ заявило, что Мерц покинул переговоры делегации США с Зеленским

Руководитель ФРГ покинул организованные в Берлине переговоры американской делегации и Владимира Зеленского, утверждает агентство DPA.

Руководитель ФРГ покинул организованные в Берлине переговоры американской делегации и Владимира Зеленского, утверждает агентство DPA.

Участие в переговорах приняли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и старший советник американского лидера Джаред Кушнер.

О том, что Мерц ушел с переговоров, также писало Die Welt. Утверждалось, что участвовать в переговорах продолжил помощник Мерца Гюнтер Зауттер.

Читайте материал «Великобритания и Ирландия усилили охрану еврейских объектов вслед за Францией».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше