Еще одно СМИ заявило, что Мерц покинул переговоры делегации США с Зеленским

Руководитель ФРГ покинул организованные в Берлине переговоры американской делегации и Владимира Зеленского, утверждает агентство DPA.
Участие в переговорах приняли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и старший советник американского лидера Джаред Кушнер.
О том, что Мерц ушел с переговоров, также писало Die Welt. Утверждалось, что участвовать в переговорах продолжил помощник Мерца Гюнтер Зауттер.
