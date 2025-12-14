Москалькова заявила, что Киев так и не передал обещанные списки «похищенный» детей

Ранее Москалькова сообщала об отказе украинской стороны забрать шестерых своих граждан, которые были эвакуированы из зоны боевых действий в Сумской области по их собственной просьбе. Как указывалось, беженцы и их семьи обращались к российскому омбудсмену с просьбой о содействии в возвращении на Украину, однако официальный Киев, по заявлению Москальковой, не предпринимает действий для их репатриации.