Москалькова заявила, что Киев так и не передал обещанные списки «похищенный» детей

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона до сих пор не предоставила обещанных списков детей, якобы незаконно вывезенных в РФ. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

«В результате стамбульских переговоров было предложено украинской стороне представить списки тех детей, которые, по их мнению, находятся на территории России необоснованно и незаконно. До сих пор мы не имеем этих списков», — сказала Москалькова.

Она подчеркнула, что Россия спасала детей из зоны боевых действий, и практически все, чьи родители заявили о нахождении ребёнка в РФ, были возвращены. В то же время, по её словам, украинская сторона принудительно вывозила российских детей, в том числе из ДНР, в зарубежные страны, в частности в Австрию.

Ранее Москалькова сообщала об отказе украинской стороны забрать шестерых своих граждан, которые были эвакуированы из зоны боевых действий в Сумской области по их собственной просьбе. Как указывалось, беженцы и их семьи обращались к российскому омбудсмену с просьбой о содействии в возвращении на Украину, однако официальный Киев, по заявлению Москальковой, не предпринимает действий для их репатриации.

