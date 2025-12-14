Мерц ушёл с переговоров Зеленского и американской делегации в Берлине

«После короткого приветствия Мерц покинул переговоры. Советник Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер остался в качестве модератора», — говорится в публикации агентства.
Ранее Зеленский анонсировал начало переговоров с американской делегацией в Берлине. Возглавляет её спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Также на встрече присутствует Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа.
