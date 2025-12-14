Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц ушёл с переговоров Зеленского и американской делегации в Берлине

Канцлер Германии Фридрих Мерц покинул берлинскую встречу с американской делегацией и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает DPA, ссылаясь на правительственные источники.

«После короткого приветствия Мерц покинул переговоры. Советник Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер остался в качестве модератора», — говорится в публикации агентства.

Ранее Зеленский анонсировал начало переговоров с американской делегацией в Берлине. Возглавляет её спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Также на встрече присутствует Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше