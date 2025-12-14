14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гааге проходит демонстрация против массовой иммиграции. Об этом информирует РИА Новости.
Как передает корреспондент агентства с места событий, в демонстрации, которая началась днем, участвуют десятки человек. Также на месте присутствуют несколько нарядов полиции.
Акция протеста проходит под лозунгом «За безопасные Нидерланды!». Демонстранты, собравшиеся с национальными флагами, призывают бороться с притоком иммигрантов. По словам протестующих, они разочарованы политикой властей, «которые не ставят свой народ на первое место».
Помимо этого, демонстранты также призывают к борьбе с нехваткой жилья в стране и ростом расходов населения на жизнь.
Аналогичная демонстрация в Гааге, которая прошла 20 сентября, вылилась в беспорядки и столкновения отдельных групп демонстрантов с сотрудниками полиции. Агрессивно настроенные протестующие подожгли полицейский автомобиль и стали забрасывать полицию камнями. Для разгона толпы полиция применяла дубинки и водометы. В ходе беспорядков было задержано 37 человек, четверо полицейских пострадали. -0-