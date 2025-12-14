В Гааге проходит демонстрация против массовой иммиграции

Аналогичная демонстрация в Гааге, которая прошла 20 сентября, вылилась в беспорядки и столкновения отдельных групп демонстрантов с сотрудниками полиции. Агрессивно настроенные протестующие подожгли полицейский автомобиль и стали забрасывать полицию камнями. Для разгона толпы полиция применяла дубинки и водометы. В ходе беспорядков было задержано 37 человек, четверо полицейских пострадали. -0-