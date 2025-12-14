7News: разоруживший одного из террористов в Сиднее оказался торговцем фруктами

43-летний житель Ахмед аль-Ахмед, разоруживший стрелявшего по людям террориста в Сиднее — владелец фруктового магазина, сообщает телекомпания 7News.
14 декабря на пляже Бондай в Сиднее злоумышленники открыли стрельбу по участникам мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. По данным полиции, 12 человек погибли и 29 пострадали.
Стрельба во время празднования Хануки, по словам премьер-министра австралийского штата Новый Южный Уэльс Криса Миннса, стала целенаправленной атакой на еврейскую общину.
Ахмед аль-Ахмед подбежал к одному из террористов и разоружил его. Впоследствии он получил ранение и был доставлен в больницу. Мужчине предстоит операция.
