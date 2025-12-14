«Украина — черная дыра, из-за которой теряются миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Европейского союза», — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.
В ноябре Фицо задался вопросом, сколько из европейских денег, отправленных Украине, было разворовано, и поставил под сомнение необходимость дальнейшей финансовой помощи Киеву.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
