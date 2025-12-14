Ричмонд
Премьер Словакии сравнил Украину с черной дырой

БРАТИСЛАВА, 14 дек — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Украину с черной дырой, которая поглощает деньги и будущее Европейского союза.

Источник: © РИА Новости

«Украина — черная дыра, из-за которой теряются миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Европейского союза», — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.

В ноябре Фицо задался вопросом, сколько из европейских денег, отправленных Украине, было разворовано, и поставил под сомнение необходимость дальнейшей финансовой помощи Киеву.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

