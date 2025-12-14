Ричмонд
Сийярто ответил на слова Сибиги об Орбане и России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к главе МИД Украины Андрею Сибиге после его заявления о «самом ценном активе РФ в Европе».

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, касающееся венгерского премьер-министра Виктора Орбана и России.

«Пожалуйста, поймите наконец: это ваша война, а не наша!» — написал Сийярто в соцсети X*.

Сибига ранее назвал Орбана «самым ценным активом РФ в Европе», комментируя его слова о том, что манипуляции Евросоюза с замороженными российскими активами станут объявлением войны.

Ранее Сийярто указывал на разочарованность Сибиги из-за того, что ему не удалось втянуть Венгрию в конфликт с Россией. Венгерский дипломат подчеркивал, что украинскому министру «не удастся это сделать и в будущем, какими бы провокационными ни были его заявления».

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
