Сийярто ответил на слова Сибиги об Орбане и России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, касающееся венгерского премьер-министра Виктора Орбана и России.
«Пожалуйста, поймите наконец: это ваша война, а не наша!» — написал Сийярто в соцсети X*.
Сибига ранее назвал Орбана «самым ценным активом РФ в Европе», комментируя его слова о том, что манипуляции Евросоюза с замороженными российскими активами станут объявлением войны.
Ранее Сийярто указывал на разочарованность Сибиги из-за того, что ему не удалось втянуть Венгрию в конфликт с Россией. Венгерский дипломат подчеркивал, что украинскому министру «не удастся это сделать и в будущем, какими бы провокационными ни были его заявления».
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.