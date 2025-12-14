Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FIDE отложила вопрос допуска российских шахматистов для юридических консультаций

Решение по вопросу о допуске российских шахматистов к участию в турнирах с флагом и гимном было решено отложить, заявил президент FIDE Аркадий Дворкович.

Решение по вопросу о допуске российских шахматистов к участию в турнирах с флагом и гимном было решено отложить, заявил президент FIDE Аркадий Дворкович.

Итоги голосования позволяли снять все ограничения с шахматистов из России, но делегаты заявили, что примут решение после перерыва, а затем пришли к выводу, что им требуются «юридические консультации».

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году. Через три года шахматисток допустили до участия в командном ЧМ в нейтральном статусе.

Читайте материал «Великобритания и Ирландия усилили охрану еврейских объектов вслед за Францией».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.