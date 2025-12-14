FIDE отложила вопрос допуска российских шахматистов для юридических консультаций

Решение по вопросу о допуске российских шахматистов к участию в турнирах с флагом и гимном было решено отложить, заявил президент FIDE Аркадий Дворкович.
Итоги голосования позволяли снять все ограничения с шахматистов из России, но делегаты заявили, что примут решение после перерыва, а затем пришли к выводу, что им требуются «юридические консультации».
Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году. Через три года шахматисток допустили до участия в командном ЧМ в нейтральном статусе.
Читайте материал «Великобритания и Ирландия усилили охрану еврейских объектов вслед за Францией».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.