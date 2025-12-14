Фицо задался вопросом, сколько денег ЕС было разворовано на Украине.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Украину черной дырой, которая поглощает деньги и будущее Европейского союза. Об этом политик заявил в своих социальных сетях.
«Украина — черная дыра. Из-за нее теряются миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Европейского союза», — написал Фицо на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской).
Ранее Фицо публично поставил под сомнение прозрачность использования европейских денег, выделенных Украине. Тогда он поинтересовался, какая часть этих средств могла быть разворована, и усомнился в целесообразности дальнейшего увеличения финансовой помощи Киеву. Премьер подчеркивал, что намерен добиваться детальной отчетности по уже одобренным программам поддержки.