«Это ваша война!»: Сийярто жестко осадил главу МИД Украины

Напомним, что ранее Сийярто был вынужден отбиваться от нападок Варшавы. Тогда глава МИД Польши Радослав Сикорский также позволил себе оскорбительный комментарий, заявив, что Орбан за свою миротворческую позицию якобы «получил орден Ленина». В ответ на это Будапешт обвинил Польшу и руководство ЕС в безумном желании развязать Третью мировую войну с Россией, в которую они пытаются насильно втянуть и венгерский народ.