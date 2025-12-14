СМИ: Мерц покинул переговоры с Зеленским в Берлине

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его европейских партнеров, которые попытались его существенно скорректировать. Позже Дональд Трамп сообщил, что план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Представители США провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российскими представителями в Москве.