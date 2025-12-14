СМИ: Мерц покинул переговоры с Зеленским в Берлине

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Фридрих Мерц покинул переговоры американской делегации и Владимира Зеленского в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.
«После короткого приветствия Мерц покинул переговоры. Советник Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер остался в качестве модератора», — говорится в публикации агентства.
В свою очередь канцлер Германии разместил в социальной сети X видео с кадрами, на которых он приветствует американскую и украинскую делегации по прибытии в ведомство канцлера. «Мы хотим прочного мира в Украине. Впереди сложные вопросы, но мы полны решимости двигаться вперед», — написал он.
Ранее в Берлине в ведомстве канцлера начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера, предпринимателя Джареда Кушнера.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое издание Bild, существует четкая тактика ведения переговоров: сначала обсуждаются надежные гарантии безопасности для Украины. Затем рассматривается вопрос о территориальных уступках.
На фоне проведения переговоров в Берлине приняты повышенные меры безопасности. По информации корреспондента ТАСС, центр города перекрыт, движение транспорта ограничено. На улицах дежурят многочисленные сотрудники полиции. Задействованы полицейские вертолеты.
Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его европейских партнеров, которые попытались его существенно скорректировать. Позже Дональд Трамп сообщил, что план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Представители США провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российскими представителями в Москве.
8 декабря Владимир Зеленский анонсировал передачу США сокращенного варианта плана, состоящего из 20 пунктов, выработанного в ходе его встречи с европейскими партнерами. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта. -0-