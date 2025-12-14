Лукашенко передал подарки Трампу и его супруге Мелании

Как сообщалось, Дональд и Мелания Трамп через специального посланника США по Беларуси Джона Коула передали Александру Лукашенко свое личное послание. В нем они поблагодарили белорусскую сторону и лично Президента за гостеприимство, которое постоянно оказывается американской делегации, а также поздравили белорусского лидера с наступающим Рождеством. -0-