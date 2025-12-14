Фицо назвал Украину «чёрной дырой», которая поглощает деньги и будущее ЕС

Глава словацкого правительства напомнил, что ранее уже задавался вопросом о судьбе европейских средств, направленных Киеву. По его словам, до сих пор неясно, какая часть этих денег была разворована. Фицо также вновь поставил под сомнение необходимость дальнейшей финансовой помощи Украине, дав понять, что внутри ЕС нарастает скепсис по поводу прежнего курса.