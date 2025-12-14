Трамп пообещал, что США отомстят атаковавшим американский патруль в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отомстит атаковавшим сирийско-американский патруль в Сирии.
Вооруженный сотрудник сил безопасности Сирии атаковал патруль в Пальмире. Представитель МВД Сирии утверждал, что тот не занимал командной должности. Он был нейтрализован в ходе перестрелки.
Трамп сказал, что США также отмстят организаторам.
