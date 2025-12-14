Ричмонд
Лукашенко передал в подарок Дональду и Мелании Трамп икону Николая Чудотворца

Лукашенко подарил Дональду и Мелании Трамп икону Николая Чудотворца.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко передал в подарок президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу и первой леди США Мелании Трамп икону Николая Чудотворца. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1», добавив, что святой Николай в США очень почитаем.

«Трамп очень уважает [святого] Николая», — сказал Лукашенко, вручая презент спецпредставителю президента США Джону Коулу.

Кроме того, Лукашенко передал Мелании Трамп утонченное ювелирное изделие, которое выполнено в виде цветов белорусского василька.

Лукашенко передал в подарок Дональду и Мелании Трамп икону Николая Чудотворца через спецпредставителя президента США Джона Коула. Фото: кадр видео «Беларусь 1».

Напомним, в рамках визита в Беларусь спецпредставителя главы США по отношениям с республикой Джона Коула президенту было передано личное послание Дональда и Мелании Трамп. Как сообщила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, первая пара Штатов поблагодарили белорусскую сторону и лично президента за гостеприимство, которое постоянно оказывается американской делегации.

«Говорят об очень радушном приеме. Благодарят за презенты, которые ранее наш президент передавал Дональду и Мелании. И поздравляют с наступающим Рождеством», — сказала пресс-секретарь.

Тем временем 13 декабря спецпосланник США Джон Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия.

Кроме того, Александр Лукашенко помиловал 123 человек по просьбе Трампа и ряда глав других государств после отмены санкций на калий.

