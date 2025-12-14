В Колумбии в ДТП со школьным автобусом погибли 16 человек

«Жители Антиокии… Сегодня мы проснулись с новостью о ДТП со школьным автобусом… Он упал в пропасть… Он перевозил учащихся лицея, которые возвращались с экскурсии. На данный момент сообщается о более чем 10 погибших и 20 пострадавших», — написал в социальной сети X губернатор департамента Антиокия Андрес Хулиан Рендон.