В Колумбии в ДТП со школьным автобусом погибли 16 человек

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-западе Колумбии в результате ДТП со школьным автобусом погибли 16 человек, еще 20 получили ранения. Об этом информирует РИА Новости.
«Жители Антиокии… Сегодня мы проснулись с новостью о ДТП со школьным автобусом… Он упал в пропасть… Он перевозил учащихся лицея, которые возвращались с экскурсии. На данный момент сообщается о более чем 10 погибших и 20 пострадавших», — написал в социальной сети X губернатор департамента Антиокия Андрес Хулиан Рендон.
В свою очередь колумбийское издание El Tiempo сообщает о 16 погибших.
Ведется расследование обстоятельств ДТП. -0-