Фицо назвал Украину черной дырой, которая поглощает деньги и будущее ЕС

Словацкий премьер Роберт Фицо назвал Украину черной дырой, поглощающей деньги и будущее Евросоюза.
«Украина — черная дыра, из-за которой теряются миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Европейского союза», — написал он на своей странице в соцсети.
Ранее Фицо выразил сомнения в целесообразности продолжения оказания финансовой помощи Украине, акцентируя внимание на возможном хищении Киевом 177 миллиардов евро, выделенных Европой.
Напомним, в Национальном банке страны Украины сообщили, что власти страны рассчитывают получить от западных партнеров более 5 млрд долларов до конца текущего года.
