На Украине мобилизованный священник умер в учебном центре ВСУ

Ранее Life.ru писал о гибели мобилизованного, страдавшего тяжёлой формой сахарного диабета, в одном из учебных центров Вооружённых сил Украины. 35-летнего жителя Ужгорода Вячеслава Бека доставили в учебный центр в субботу, 6 сентября. Он начал жаловаться на плохое самочувствие, позже перестал вставать, а затем и отвечать на звонки. Позднее командир части сообщил его семье о его смерти.