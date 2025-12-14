Госдеп: США привлекут к ответственности виновных в нападении на патруль в Сирии

В субботу вооруженный мужчина открыл огонь по совместному сирийско-американскому патрулю в Пальмире. В результате погибли двое военнослужащих США и один американский переводчик из числа гражданских лиц. Их тела были доставлены на американских вертолетах на военную базу западной коалиции в пограничном районе Эт-Танф (250 км от Дамаска). Как сообщил представитель МВД Сирии, нападавший являлся сотрудником сил безопасности, но не занимал командной должности. Его нейтрализовали в ходе перестрелки. Компетентные органы выясняют, был ли этот человек связан с ИГ или просто придерживался идеологии террористов.