Лукашенко подарил Трампу и его жене икону и украшение в виде васильков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил американскому лидеру Дональду Трампу и его супруге Мелании икону и ювелирное изделие. Об этом сообщает телеканал «Первый информационный».

Источник: Life.ru

Подарки для американского президента и его супруги белорусский лидер вручил спецпосланнику США Джону Коулу. Мелании Трамп предназначалось изящное украшение в виде белорусских васильков, а республиканцу — икона Николая Чудотворца, которую Лукашенко назвал очень ценной в США.

«Наша христианская икона. В Америке она очень ценная», — отметил белорусский президент.

В свою очередь, Дональд Трамп и его жена Мелания направили личное сообщение Александру Лукашенко. Его в Минск доставил специальный посланник США. В послании первая пара США выразила благодарность белорусской стороне и лично Лукашенко за гостеприимство, которое постоянно оказывается американской делегации в Республике. Также в письме Трамп сообщил о большом интересе к возвращению Коула в США для того, чтобы он мог подробно рассказать о переговорах, состоявшихся в Минске 12 и 13 декабря.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

