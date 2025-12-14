Профсоюзы Греции проведут 16 декабря всеобщую забастовку в день голосования по госбюджету

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшее профобъединение Греции — Высший совет профсоюза государственного сектора (ADEDY) проведет 24-часовую общенациональную забастовку 16 декабря, когда в парламенте страны состоится голосование по госбюджету. Об этом говорится в заявлении ADEDY, размещенном на сайте организации, информирует ТАСС.
«39-й съезд ADEDY принял решение провести 24-часовую общенациональную забастовку государственных служащих 16 декабря против нового антинародного бюджета правительства, предусматривающего резкое повышение налогов для трудящихся и новые привилегии для крупных бизнес-групп», — говорится в документе.
Как отмечает профобъединение, в то время как госслужащие, получающие низкие зарплаты, продолжают испытывать нехватку средств для проживания, «правительство выделяет более 21 млрд евро на инвестиции в военную экономику». «39-й съезд ADEDY заявляет о своей полной солидарности с протестами сельскохозяйственных рабочих и блокированием объектов инфраструктуры, которые фермеры организовали по всей стране. Борьба фермеров справедлива, это борьба за выживание, за сохранение средств к существованию, за то, чтобы иметь возможность продолжать жить на своей земле и производить качественные и недорогие продукты для всего населения», — указывается в заявлении.
Профобъединение также приветствовало «решимость аграриев добиваться выполнения властями своих справедливых требований, на которые правительство ответило отрядами полиции, применившей слезоточивый газ, дубинки и производившей аресты». «Борьба фермеров — общая для всех трудящихся против бедности, дороговизны и коммерциализации всех благ», — подчеркнули в ADEDY, призвав трудящихся принять участие в забастовочных демонстрациях. «Выделите деньги на зарплаты, здравоохранение и образование, а не на военные бойни!» — подчеркивается в заявлении.
Планируется, что митинг пройдет на центральной площади Афин у стен высшего законодательного органа страны.
16 декабря на пленарном заседании парламента Греции после дебатов состоится голосование по законопроекту о государственном бюджете на 2026 финансовый год. Этот законопроект, который предусматривает рост ВВП на 2,4% в 2026 году и госдолг в 137,6% ВВП, уже принят большинством голосов Постоянным комитетом парламента по экономическим вопросам. -0-