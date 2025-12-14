Профсоюзы Греции проведут 16 декабря всеобщую забастовку в день голосования по госбюджету

Как отмечает профобъединение, в то время как госслужащие, получающие низкие зарплаты, продолжают испытывать нехватку средств для проживания, «правительство выделяет более 21 млрд евро на инвестиции в военную экономику». «39-й съезд ADEDY заявляет о своей полной солидарности с протестами сельскохозяйственных рабочих и блокированием объектов инфраструктуры, которые фермеры организовали по всей стране. Борьба фермеров справедлива, это борьба за выживание, за сохранение средств к существованию, за то, чтобы иметь возможность продолжать жить на своей земле и производить качественные и недорогие продукты для всего населения», — указывается в заявлении.