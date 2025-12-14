Трамп прокомментировал теракт против отмечавших Хануку в Сиднее

Президент США Дональд Трамп заявил, что теракт в Сиднее был ужасной и очевидно антисемитской атакой. Также Трамп сказал, что американцы, празднующие Хануку, не должны беспокоиться о своей безопасности.
14 декабря на пляже Бондай в Сиднее злоумышленники открыли стрельбу по участникам мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. По данным полиции, 12 человек погибли и 29 пострадали.
Стрельба во время празднования Хануки, по словам премьер-министра австралийского штата Новый Южный Уэльс Криса Миннса, стала целенаправленной атакой на еврейскую общину.
Впоследствии власти ряда стран, среди которых Франция, Великобритания и Ирландия, усилили охрану мест, связанных с еврейской общиной.
По григорианскому календарю в 2025 году Ханука празднуется с вечера 14 декабря до вечера 22 декабря.
