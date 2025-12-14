Песков заявил, что ему не известно о просьбах вернуть Ивана Урганта в эфир

В то же время кинокритик Александр Горбунов в интервью NEWS.ru сообщил, что Ургант может вернуться на российские экраны. По его словам, некие «влиятельные люди» поддерживают это возвращение. Также Горбунов отметил, что в России уже создаются проекты с участием исполнителей, покинувших страну и ранее критиковавших специальную военную операцию на Украине.