Песков заявил, что ему не известно о просьбах вернуть Ивана Урганта в эфир

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на новости о том, что некоторые «видные россияне», якобы, просят у главы государства, чтобы телеведущий Иван Ургант вернулся на Первый канал.
«Мне об этом ничего не известно», — ответил Песков на вопрос РБК.
Газета New York Times писала, что несколько известных людей в России просили президента Владимира Путина вернуть Урганта в качестве ведущего. Никаких подтверждений этому не было ни от Урганта, ни от российских властей, ни от самих «видных россиян».
Напомним, что Иван Ургант после начала специальной военной операции на Украине сделал ряд неясных высказываний на эту тему и перестал появляться на публике. Его шоу также исчезло из эфира Первого канала. Сам телеведущий временно уезжал в Израиль. Якобы, по работе.
Американская пресса утверждает, что за Урганта поручились некие «влиятельные люди» Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБ УРГАНТЕ.
Иван Ургант оформил статус индивидуального предпринимателя в Париже для постановки и производства шоу. Новая контора зарегистрирована в жилом доме в 7-м округе, рядом с Домом Инвалидов и Национальным собранием. Попытки связаться с Ургантом по домофону не увенчались успехом.
Кроме того, в этом же доме зарегистрирована компания, принадлежащая Урганту и его жене Наталье Кикнадзе, занимающаяся арендой земли и недвижимости. У них есть два объекта в 7 и 8 округах Парижа.
Продюсер Евгений Бабичев считает, что Ургант открыл бизнес во Франции для упрощения выступлений с концертами по миру. По его мнению, финансы Урганта просели из-за трудностей с ведением корпоративов. Бабичев сомневается в большом количестве русскоязычной аудитории во Франции и успешности международных проектов Урганта.
В то же время кинокритик Александр Горбунов в интервью NEWS.ru сообщил, что Ургант может вернуться на российские экраны. По его словам, некие «влиятельные люди» поддерживают это возвращение. Также Горбунов отметил, что в России уже создаются проекты с участием исполнителей, покинувших страну и ранее критиковавших специальную военную операцию на Украине.