Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко передал Трампу в подарок ценную икону

Президент Белоруссии передал подарки Дональду Трампу и его жене Меланье. Лукашенко решил подарить американскому лидеру икону, а первой леди США — украшение.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал подарки американскому лидеру Дональду Трампу и его супруге Меланье, передает белорусский телеканал «Беларусь 1».

Презенты были переданы через спецпосланника США в Белоруссии Джона Коула, с которым Лукашенко провел переговоры 12−13 декабря.

В эфире были показаны кадры, на которых Лукашенко передает Коулу подарочную коробку со словами: «Вот это передашь Меланье. Это славянские». Уточняется, что речь идет об утонченном ювелирном изделии в виде белорусских васильков.

Затем Лукашенко передал Коулу вторую коробку, пояснив, что в ней находится очень ценная христианская икона. «И Трамп очень уважает этого Николая», — добавил белорусский лидер.

Также были показаны кадры, где Лукашенко поручил передать американскому спецпосланнику напитки, однако о каких напитках идет речь, не уточняется.

Были продемонстрированы также кадры общения президента Белоруссии с Коулом и его супругой, журналисткой Гретой Конвей Ван Састерен, которой он дал интервью и пригласил посетить Белоруссию еще. Он отметил, что Белоруссии и США нужно нормализовать отношения, и подчеркнул, что это во многом зависит от Коула.

Ранее сообщалось, что Трамп и его жена передали Лукашенко личное послание.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше