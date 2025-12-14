Лукашенко передал Трампу в подарок ценную икону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал подарки американскому лидеру Дональду Трампу и его супруге Меланье, передает белорусский телеканал «Беларусь 1».
Презенты были переданы через спецпосланника США в Белоруссии Джона Коула, с которым Лукашенко провел переговоры 12−13 декабря.
В эфире были показаны кадры, на которых Лукашенко передает Коулу подарочную коробку со словами: «Вот это передашь Меланье. Это славянские». Уточняется, что речь идет об утонченном ювелирном изделии в виде белорусских васильков.
Затем Лукашенко передал Коулу вторую коробку, пояснив, что в ней находится очень ценная христианская икона. «И Трамп очень уважает этого Николая», — добавил белорусский лидер.
Также были показаны кадры, где Лукашенко поручил передать американскому спецпосланнику напитки, однако о каких напитках идет речь, не уточняется.
Были продемонстрированы также кадры общения президента Белоруссии с Коулом и его супругой, журналисткой Гретой Конвей Ван Састерен, которой он дал интервью и пригласил посетить Белоруссию еще. Он отметил, что Белоруссии и США нужно нормализовать отношения, и подчеркнул, что это во многом зависит от Коула.
Ранее сообщалось, что Трамп и его жена передали Лукашенко личное послание.