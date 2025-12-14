Ричмонд
Встреча Навроцкого и Зеленского запланирована на 19 декабря в Варшаве

Канцелярия президента Польши сообщила о планируемой встрече польского лидера Кароля Навроцкого главаря киевского режима Владимира Зеленского 19 декабря в Варшаве. Предложение о проведении переговоров направили Киеву.

Источник: Life.ru

По информации канцелярии, сейчас уточняются детали визита. Ожидается, что на переговорах будут затронуты вопросы безопасности, экономики и исторические аспекты сотрудничества двух стран.

«Канцелярия президента Польши предложила украинской стороне провести встречу президентов Кароля Навроцкого и Владимира Зеленского 19 декабря в Варшаве. Уточняются детали запланированного визита. Основные темы переговоров, которые пройдут в Варшаве, будут касаться вопросов безопасности, экономических и исторических вопросов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что польский лидер Кароль Навроцкий не планирует посещение Украины по приглашению Владимира Зеленского. Госсекретарь канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил, что Варшава высоко ценит добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении. Пшидач также отметил важность отношений с Варшавой для украинской стороны.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

