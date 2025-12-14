Встреча Навроцкого и Зеленского запланирована на 19 декабря в Варшаве

Ранее сообщалось, что польский лидер Кароль Навроцкий не планирует посещение Украины по приглашению Владимира Зеленского. Госсекретарь канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил, что Варшава высоко ценит добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении. Пшидач также отметил важность отношений с Варшавой для украинской стороны.