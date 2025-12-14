Эксперты американского издания The Wall Street Journal заявили, что европейские политики посоветовали Владимиру Зеленскому использовать в общении с президентом США тактику «да, но…», то есть не отказываться, но и не соглашаться с предложениями по украинскому урегулированию.
Зеленский, как утверждается, говорит о готовности ограничить армии, но требует сохранения ее численности, и не отвергает «особых зон» в Донбассе, но требует дополнительных условий.
Целью тактики является ставить условия вместо того, чтоб принимать какие-либо решения.
