WSJ рассказал, какую тактику общения с Трампом Зеленскому подсказали европейцы

Эксперты американского издания The Wall Street Journal заявили, что европейские политики посоветовали Владимиру Зеленскому использовать в общении с президентом США тактику «да, но…», то есть не отказываться, но и не соглашаться с предложениями по украинскому урегулированию.

Зеленский, как утверждается, говорит о готовности ограничить армии, но требует сохранения ее численности, и не отвергает «особых зон» в Донбассе, но требует дополнительных условий.

Целью тактики является ставить условия вместо того, чтоб принимать какие-либо решения.

