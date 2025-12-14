Ричмонд
Российская делегация прибыла в Вашингтон для участия в заседании G20

Российская делегация прибыла в Вашингтон для участия в заседании шерп G20. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

«Большая двадцатка» начинает работу под председательством США.

«В “Группе двадцати” начинает работу председательство США-2026. Российская делегация под руководством шерпы нашей страны Светланы Лукаш прибыла в американскую столицу», — сообщил дипломат в своем telegram-канале.

Бердыев напомнил, что 15−16 декабря в Вашингтоне состоится первые для американского председательства в группе заседания шерп. Параллельно с этим пройдет заседание финансовых представителей членов форума G20.

