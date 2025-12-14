Ричмонд
Сирийские силовики задержали подозреваемых в нападении на военных в Пальмире

Сирийские силовые структуры задержали пятерых подозреваемых в рамках операции, связанной с нападением на совместную американо-сирийскую военную группу в районе Пальмиры. Об этом сообщила пресс-служба МВД Сирии.

Источник: Life.ru

Как указывается в заявлении представителя ведомства, операция была организована на основе точных разведданных и проводилась при полной координации с Главным разведывательным управлением страны и силами международной коалиции. Все задержанные были переданы для проведения следственных действий.

Напомним, ранее сирийский телеканал Syria TV сообщал о начале спецоперации в Пальмире против членов ИГ*. Поводом для неё стало вооружённое нападение в минувшую субботу, в результате которого, по данным Пентагона, погибли двое американских военнослужащих и гражданский переводчик, ещё трое человек пострадали. По информации сирийского МВД, атаку совершил член ИГ*, также был убит один сирийский военный. Президент США Дональд Трамп пообещал «очень серьёзные» ответные меры против ИГИЛ* после гибели американских военных в Сирии.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
