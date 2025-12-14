Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко преподнес Трампу неожиданный подарок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал личные подарки Дональду и Меланье Трамп.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал личные подарки Дональду и Меланье Трамп. Их доставил в США спецпосланник Джон Коул во время визита в Минск, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Переговоры Лукашенко и Коула прошли за закрытыми дверями 12−13 декабря. В эфире показали кадры, как белорусский лидер вручает подарочные коробки дипломату.

«Это наша христианская икона. В Америке она очень ценная. И Трамп очень уважает этого (святого) Николая», — сказал Лукашенко, демонстрируя икону. Для Меланьи Трамп был подготовлен «утончённый» подарок — ювелирное украшение с белорусскими васильками.

Также Лукашенко передал Трампу напитки, но не раскрыл, какие именно.

В ходе визита белорусский президент дал интервью супруге Коула, журналистке Грете Конвей Ван Састерен, и заявил о необходимости нормализации отношений между Минском и Вашингтоном.

Напомним, после встречи с Коулом Лукашенко подписал указ о помиловании 123 заключённых, среди которых были иностранные граждане, а также известная белорусская оппозиционерка Мария Колесникова.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше