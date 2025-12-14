Лукашенко преподнес Трампу неожиданный подарок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал личные подарки Дональду и Меланье Трамп. Их доставил в США спецпосланник Джон Коул во время визита в Минск, сообщает телеканал «Беларусь 1».
Переговоры Лукашенко и Коула прошли за закрытыми дверями 12−13 декабря. В эфире показали кадры, как белорусский лидер вручает подарочные коробки дипломату.
«Это наша христианская икона. В Америке она очень ценная. И Трамп очень уважает этого (святого) Николая», — сказал Лукашенко, демонстрируя икону. Для Меланьи Трамп был подготовлен «утончённый» подарок — ювелирное украшение с белорусскими васильками.
Также Лукашенко передал Трампу напитки, но не раскрыл, какие именно.
В ходе визита белорусский президент дал интервью супруге Коула, журналистке Грете Конвей Ван Састерен, и заявил о необходимости нормализации отношений между Минском и Вашингтоном.
Напомним, после встречи с Коулом Лукашенко подписал указ о помиловании 123 заключённых, среди которых были иностранные граждане, а также известная белорусская оппозиционерка Мария Колесникова.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.