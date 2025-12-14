Число погибших в результате теракта в Сиднее возросло до 15

Неизвестные открыли огонь по людям в районе расположенного в Сиднее пляжа Бондай 14 декабря во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Стрельбу в Сиднее объявили терактом. По данным полиции, в момент происшествия на месте присутствовали более тысячи человек, большинство из которых — семьи с детьми. Один из нападавших был застрелен при задержании, второй получил ранение и был госпитализирован в критическом состоянии. -0-