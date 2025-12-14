Ричмонд
Число погибших в результате теракта в Сиднее возросло до 15

В числе 15 погибших один ребенок. Парк также сообщил, что четыре человека из числа пострадавших во время стрельбы были переведены в детскую больницу.

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате теракта, произошедшего 14 декабря в Сиднее, выросло до 15. Об этом сообщил министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Райан Парк, информирует ТАСС.

По словам министра, в числе 15 погибших один ребенок. Парк также сообщил, что четыре человека из числа пострадавших во время стрельбы были переведены в детскую больницу.

Ранее полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс официально подтвердила гибель 11 человек.

Неизвестные открыли огонь по людям в районе расположенного в Сиднее пляжа Бондай 14 декабря во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Стрельбу в Сиднее объявили терактом. По данным полиции, в момент происшествия на месте присутствовали более тысячи человек, большинство из которых — семьи с детьми. Один из нападавших был застрелен при задержании, второй получил ранение и был госпитализирован в критическом состоянии. -0-