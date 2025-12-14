Ричмонд
Российская делегация прибыла в Вашингтон для участия в заседании шерп G20

Делегация России прибыла в Вашингтон для участия в заседании шерп G20 под председательством США. Об этом в своём Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20, АТЭС и БЕП Марат Бердыев.

Источник: Life.ru

«В “Группе двадцати” начинает работу председательство ?? США-2026. Российская делегация под руководством шерпы нашей страны Светланы Лукаш прибыла в американскую столицу», — написал он.

По словам Бердыева, в состав делегации включены представители администрации президента, Министерства иностранных дел, Министерства финансов и Посольства России в Вашингтоне. Сам Бердыев участвует в мероприятии в статусе су-шерпы.

А ранее адвокат заявила, что России нет никакого практического смысла возвращаться в «Большую восьмёрку» (G8), кроме представительского, который несёт репутационные риски. По её словам, суть любого объединения — деятельность в единой рамке, а европейские страны, по мнению эксперта, утратили свою идентичность и субъектность, подчинившись навязанным нормам. До тех пор, пока страны «восьмёрки» не восстановят свою идеологическую субъектность, вступать с ними в союзы бессмысленно.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

