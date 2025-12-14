А ранее адвокат заявила, что России нет никакого практического смысла возвращаться в «Большую восьмёрку» (G8), кроме представительского, который несёт репутационные риски. По её словам, суть любого объединения — деятельность в единой рамке, а европейские страны, по мнению эксперта, утратили свою идентичность и субъектность, подчинившись навязанным нормам. До тех пор, пока страны «восьмёрки» не восстановят свою идеологическую субъектность, вступать с ними в союзы бессмысленно.