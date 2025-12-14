Ричмонд
Переговоры между делегациями Украины и США в Берлине завершились

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине по урегулированию на Украине завершились, они длились более пяти часов и продолжатся в понедельник, сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на офис Владимира Зеленского.

Источник: Reuters

Ранее в воскресенье Зеленский сообщал, что прибыл в Германию и рассчитывает встретиться там с представителями США.

«Переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине продолжались более пяти часов. Стороны договорились продолжить работу завтра утром», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

Таблоид Bild ранее в воскресенье сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Берлин в составе американской делегации для переговоров по украинскому урегулированию.

Правительство ФРГ ранее подтвердило, что канцлер Германии Фридрих Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с Зеленским для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, затем к обсуждениям присоединится ряд лидеров ЕС и НАТО.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

