Делегация из России прибыла в Вашингтон для участия в заседании G20

Российская делегация прибыла в Вашингтон для участия в первых заседаниях шерп и финансовых представителей Группы двадцати (G20) под председательством США.

Российская делегация прибыла в Вашингтон для участия в первых заседаниях шерп и финансовых представителей Группы двадцати (G20) под председательством США. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в своём Telegram-канале.

В состав делегации, которую возглавляет шерпа России Светлана Лукаш, также вошли сотрудники администрации президента, МИД, Минфина и посольства РФ в Вашингтоне. Заседания пройдут 15−16 декабря и ознаменуют начало работы председательства США в G20 в 2026 году.

Напомним, что Соединённые Штаты приняли председательство в G20 1 декабря 2025 года. Президент США Дональд Трамп анонсировал, что очередной саммит «двадцатки» состоится в 2026 году во Флориде, а ключевыми приоритетами Вашингтона станут дерегулирование экономики, создание устойчивых цепочек поставок энергоресурсов и внедрение новых технологий.

Ранее Трамп пообещал, что США отомстят атаковавшим американский патруль в Сирии.

