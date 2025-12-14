Трамп пожаловался, что публика больше любит Меланию, чем его

Президент США Дональд Трамп в воскресенье с иронией посетовал на то, что симпатии публики нередко оказываются на стороне его супруги Мелании.
По его словам, во время публичных выступлений он регулярно замечает плакаты с признаниями в любви первой леди.
Выступая на рождественском приеме в Белом доме и находясь на одной сцене с женой, Трамп с улыбкой отметил, что подобное внимание к Мелании его немного огорчает.
«Они любят нашу первую леди. Что я могу сделать? Мне это не нравится, потому что, кажется, они любят ее больше, чем меня, и меня это не радует. Я недоволен», — сказал президент США.
При этом глава американского государства добавил, что намерен обсудить сложившуюся ситуацию с первой леди в личной беседе, дав понять, что его слова носили шуточный характер.
Ранее сообщалось, что Мелания Трамп основала продюсерскую компанию под названием Muse Films.