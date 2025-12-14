Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пожаловался, что публика больше любит Меланию, чем его

Трамп заявил, что во время выступлений часто замечает плакаты с признаниями в любви первой леди США.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в воскресенье с иронией посетовал на то, что симпатии публики нередко оказываются на стороне его супруги Мелании.

По его словам, во время публичных выступлений он регулярно замечает плакаты с признаниями в любви первой леди.

Выступая на рождественском приеме в Белом доме и находясь на одной сцене с женой, Трамп с улыбкой отметил, что подобное внимание к Мелании его немного огорчает.

«Они любят нашу первую леди. Что я могу сделать? Мне это не нравится, потому что, кажется, они любят ее больше, чем меня, и меня это не радует. Я недоволен», — сказал президент США.

При этом глава американского государства добавил, что намерен обсудить сложившуюся ситуацию с первой леди в личной беседе, дав понять, что его слова носили шуточный характер.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп основала продюсерскую компанию под названием Muse Films.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше