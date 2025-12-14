Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сыт по горло»: Кадыров заявил о готовности участвовать в выборах

Глава Чечни Кадыров признался, что сыт по горло властью.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил условия, при которых готов участвовать в выборах главы республики в 2026 году. Об этом он рассказал 14 декабря на прямой линии с жителями.

«Я пойду на выборы, если президент предложит и народ поддержит. Если же меня спросить лично, то я уже устал от власти и службы народу», — отметил Кадыров, добавив, что «сыт по горло» властью.

Он добавил, что «новые силы и новые люди были бы более интересны». При этом чеченский лидер подчеркнул, что остаётся соратником своего отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова, и продолжит идти этим путём до конца жизни.

Напомним, еще весной Рамзан Кадыров заявил, что просит об отставке и надеется, что сможет покинуть пост. Эту тему он затронул на фоне слухов При этом каких-либо подробностей Кадыров не раскрыл. В частности, не стал уточнять, к кому именно обращался с просьбой освободить его от должности руководителя региона.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше