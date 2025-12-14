«Сыт по горло»: Кадыров заявил о готовности участвовать в выборах

Глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил условия, при которых готов участвовать в выборах главы республики в 2026 году. Об этом он рассказал 14 декабря на прямой линии с жителями.
«Я пойду на выборы, если президент предложит и народ поддержит. Если же меня спросить лично, то я уже устал от власти и службы народу», — отметил Кадыров, добавив, что «сыт по горло» властью.
Он добавил, что «новые силы и новые люди были бы более интересны». При этом чеченский лидер подчеркнул, что остаётся соратником своего отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова, и продолжит идти этим путём до конца жизни.
Напомним, еще весной Рамзан Кадыров заявил, что просит об отставке и надеется, что сможет покинуть пост. Эту тему он затронул на фоне слухов При этом каких-либо подробностей Кадыров не раскрыл. В частности, не стал уточнять, к кому именно обращался с просьбой освободить его от должности руководителя региона.