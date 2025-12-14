Трамп в шутку пожаловался, что публика любит Меланию больше чем его

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме пожаловался на то, что его супруга, первая леди Мелания Трамп, пользуется большей популярностью у публики, чем он сам. Во время выступления он отметил, что на каждом митинге видит плакаты с признаниями в любви к Мелании.
Трамп пошутил, что такое внимание к первой леди его «немного расстраивает», и добавил, что им с супругой «придётся обсудить этот вопрос».
«Каждый раз, когда я выступаю с речью, я вижу плакаты: “Мы любим нашу первую леди. Мы любим нашу первую леди”. Они любят нашу первую леди. Что я могу сделать? Мне это не очень нравится, потому что, как мне кажется, им она нравится больше, чем я, и мне это не по душе», — сказал Трамп в шутливой форме.
