Российские Су-34 впервые с начала СВО нанесли бомбовый удар по Одесской области

Российские бомбардировщики Су-34 нанесли удар авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по объектам в посёлке Затока Одесской области. Согласно сообщению Telegram-канала «Изнанка» со ссылкой на украинские СМИ, это первый случай с начала специальной военной операции, когда данный регион подвергся бомбовому удару российской авиации.