Российские Су-34 впервые с начала СВО нанесли бомбовый удар по Одесской области

Российские бомбардировщики Су-34 нанесли удар авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по объектам в посёлке Затока Одесской области. Согласно сообщению Telegram-канала «Изнанка» со ссылкой на украинские СМИ, это первый случай с начала специальной военной операции, когда данный регион подвергся бомбовому удару российской авиации.
Самолёты действовали под прикрытием истребителей, а атака дополнительно сопровождалась применением беспилотников-камикадзе «Герань». Основной целью удара стал железнодорожный и автомобильный мост в Затоке, который используется Украиной для транспортировки военных грузов из Европы.
ВС РФ уже наносили удары по этому объекту, но украинская сторона оперативно восстанавливала повреждения и возобновляла логистику.
Ранее сообщалось, что российские войска отрезали пути отхода ВСУ в Северске.
