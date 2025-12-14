Ричмонд
Переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине завершились

Переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине по вопросам урегулирования конфликта завершились после более чем пяти часов обсуждений.

Как сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на офис президента Украины Владимира Зеленского, стороны договорились продолжить диалог в понедельник утром.

Зеленский ранее подтвердил свой приезд в Германию и выразил надежду на встречу с представителями США.

Ранее сообщалось, что Мерц ушел с переговоров Зеленского и Уиткоффа в Берлине.

