Фицо сравнил Украину с черной дырой, которая поглощает деньги и будущее ЕС

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Украину «черной дырой», которая поглощает миллиарды евро и будущее Евросоюза. Такое мнение он выразил в Facebook, передает ТАСС.
«Украина — это черная дыра, из-за которой пропадают миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Евросоюза», — написал Фицо.
В видео, которое также выложено на странице премьера, он подтвердил свое негативное отношение к предоставлению ЕС средств Украине для реализации ее военных потребностей. «Если вы скажете на встречах лидеров сообщества, что не хотите давать деньги на оружие, то вы становитесь плохим, потому что существует мнение об обязанности предоставлять деньги на оружие», — сказал Фицо. Евросоюз, по его словам, переживает кризис. -0-