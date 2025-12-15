Ричмонд
Уиткофф: США и Украина достигли значительного прогресса на переговорах в Берлине

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Делегации Соединенных Штатов и Украины в ходе переговоров в Берлине достигли «значительного прогресса». Об этом говорится в заявлении, распространенном спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Источник: Reuters

«[Делегации] провели углубленные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром они встретятся снова», — написал он в X.

14 декабря в Берлине в Ведомстве федерального канцлера ФРГ прошла встреча американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. Помимо Уиткоффа, в состав делегации США входит зять президента Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвуют Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Канцлер Германии Фридрих Мерц покинул переговорную после краткого приветственного слова.

