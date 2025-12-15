Уиткофф: США и Украина достигли значительного прогресса на переговорах в Берлине

14 декабря в Берлине в Ведомстве федерального канцлера ФРГ прошла встреча американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. Помимо Уиткоффа, в состав делегации США входит зять президента Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвуют Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Канцлер Германии Фридрих Мерц покинул переговорную после краткого приветственного слова.