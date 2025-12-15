Ричмонд
В Кремле прокомментировали решение генассамблеи FIDE по российским шахматистам

Российская сторона позитивно восприняла итоги голосования на заседании генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE), в результате которого российским шахматистам был предоставлен полный допуск к соревнованиям с правом использования национальной символики.

Такое заявление для прессы сделал председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков, который также является пресс-секретарем президента РФ. Он отметил, что данное решение, принятое большинством голосов делегатов, заслуживает высокой оценки.

По мнению Пескова, этот шаг является верным направлением в деле деполитизации спорта, особенно в такой интеллектуальной сфере, как шахматы. Он также выразил надежду, что итог голосования будет интерпретирован именно в таком ключе, добавив, что любые иные трактовки могут вызвать лишь сожаление.

Голосование проходило в воскресенье в дистанционном формате, где за снятие ограничений высказался 61 делегат, в то время как 51 был против. В ходе дальнейшего опроса большинство участников поддержали возможность выступления российских спортсменов под нейтральным флагом. Президент FIDE Аркадий Дворкович подтвердил легитимность обоих решений, уточнив, что организация продолжит консультации с Международным олимпийским комитетом.

Ранее сообщалось, что Песков прокомментировал просьбы к Путину вернуть Урганта в эфир.

