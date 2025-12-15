Песков: РФ приветствует решение FIDE о допуске российских шахматистов

Песков отметил, что Москва связывает это решение с курсом на отказ от политизации спорта и рассчитывает на его однозначное исполнение. По его словам, Россия рассматривает шаг FIDE как пример того, что даже в условиях международной напряженности спортивные федерации могут ориентироваться на принципы равенства и честной конкуренции. Он отдельно подчеркнул, что российская сторона исходит из прозрачности процедуры: любые попытки представить итоги голосования иначе, чем прямой допуск сборных с государственными символами, в Кремле расценят как повод для разочарования.