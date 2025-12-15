Ричмонд
Песков: РФ приветствует решение FIDE о допуске российских шахматистов

Россия приветствует и высоко оценивает решение генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE) о допуске российских шахматистов и сборных к международным турнирам с национальным флагом и гимном. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России, председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что решение принято по итогам голосования делегатов FIDE.

Россияне смогут выступать на турнирах с национальным флагом и гимном.

«Мы приветствуем решение генассамблеи Международной федерации шахмат о допуске наших спортсменов и наших команд шахматистов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Мы высоко ценим такое решение генассамблеи, принятое в результате голосования», — сказал он.

Песков отметил, что Москва связывает это решение с курсом на отказ от политизации спорта и рассчитывает на его однозначное исполнение. По его словам, Россия рассматривает шаг FIDE как пример того, что даже в условиях международной напряженности спортивные федерации могут ориентироваться на принципы равенства и честной конкуренции. Он отдельно подчеркнул, что российская сторона исходит из прозрачности процедуры: любые попытки представить итоги голосования иначе, чем прямой допуск сборных с государственными символами, в Кремле расценят как повод для разочарования.

