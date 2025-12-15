Ричмонд
Ушел из жизни народный артист России Левон Оганезов

Информацию подтвердил его племянник, советский и российский поэт Карен Кавалерян.

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист РФ, музыкант и композитор Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет, сообщается на его странице в соцсети Facebook. Об этом передает РИА Новости.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, скончался Леонтий Саркисович Оганезов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Оганезов запомнится виртуозностью и искрометным юмором для поклонников. -0-