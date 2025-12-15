Курская область, 15 декабря.
Зона безопасности для Курской области расширяется. На Сумском направлении ВСУ отказались от наступательных операций и перешли в оборону. На их головы летят авиационные и артиллерийские снаряды, а также ракеты тяжёлых огнемётных систем.
Наши штурмовики смогли продвинуться почти на полкилометра по лесопосадкам на семи участках фронта в Сумской области. «Большой калибр» же отработал по позициям трёх украинских подразделений — 71-й ОЕбр, 80-й ОДШБр и 158-й ОМБр в районах Кондратовки, Андреевки и Садков.
Запорожская область, 15 декабря.
Бойцы группировки «Восток» расширяют зону контроля в Запорожской области. Подразделения разведчиков прорвали оборону ВСУ восточнее реки Гайчур и закрепились в селе Варваровка Запорожской области. Под контроль нашей армии перешёл достаточно крупный узел обороны противника общей площадью больше 15 квадратных километров.
— По оперативной информации, ещё одним селом, которое перешло под контроль ВС РФ, стало Новое Запорожье — и таким образом полностью сформирован плацдарм для наступления в сторону Вольянска, — пишет военкор Тимофей Ермаков.
Харьковская область, 15 декабря.
Войска группировки «Запад» продолжают перемалывать подразделения ВСУ, которые попали в котёл на левом берегу реки Оскол. До 220 солдат потерял противник в пяти населённых пунктах Харьковской области и в Красном Лимане, относящихся к зоне ответственности российской группировки «Запад».
ВСУ в свою очередь пытаются развивать наступление на Купянск. В бой брошены подразделения, укомплектованные бывшими заключёнными и дезертирами.
— Чтобы удержать протяжённый участок фронта за Купянском площадью примерно 75 кв. км, Сырскому пришлось выдернуть примерно две бригады с Сумской области, ещё две с Черниговской, резервы из Полтавы и Черновцов, а также часть из-под Запорожья, — пишут авторы канала «Военная хроника».
Донецкая Народная Республика, 15 декабря.
Битва за Славянск всё ближе. ВС РФ развивают темпы наступления на этом направлении после освобождения Северска. Штурмовые группы наступают сразу в трёх направлениях от города. На севере бойцы Минобороны России ведут бои у Закотного, а также в Ильичёвке.
Артиллерийский расчёт 152-мм пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» сорвал ротацию формирований ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
С противоположной стороны, на юге, наши подразделения закрепились на новых позициях, освободив больше 500 метров в глубину. Таким образом войска развивают успехи в продвижении на Кирово (Свято-Покровское).
На Покровском направлении идёт зачистка сёл Светлое и Гришино. Кроме того, ВС РФ уничтожают украинские подразделения в Димитрове. Бои идут в районе железнодорожного вокзала, северо-восточной и западной частях города.
Тактика ударов по Одессе: истощение ПВО дронами и прорыв ракетами.
Несколько дней подряд российские войска уничтожают цели в Одесской области. Авиация России впервые за долгое время атаковала объекты в регионе, используя фугасные авиабомбы с модулем планирования. Удар был нанесён по железнодорожному мосту в Затоке, через который идёт «импорт» западного оружия из Румынии.
Так называемый губернатор Одесской области Олег Кипер признал, что страдают от ударов энергетическая, транспортная и промышленная инфраструктуры.
— Сначала по целям запускают рой ударных дронов, чтобы истощить ПВО. После этого по тем же районам наносятся удары ракетами разных типов, что повышает вероятность прорыва обороны, — прокомментировал удары по Одесской области военный из 413-го полка «Рейд» Иван Киричевский.
Он убеждён, что ни одно государство не смогло бы отразить такую масштабную атаку из-за нехватки систем ПВО.
Дипломатический тупик Киева: требования ВСУ о выводе войск из Донбасса.
В пятницу, 19 декабря, у главы киевского режима запланирован визит в Польшу, а сейчас он прилетел в Германию, где встретился с американской переговорной командой — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Цель переговоров — урегулирование вооружённого конфликта на Украине.
— Уже сейчас можно сказать, что результата они не дадут. Европа и Киев продолжают выдвигать требования, которые идут вразрез с тем, что предлагают США, и, конечно, не устраивают Россию. Это и вопрос вывода войск с территории Донбасса, и контроль на Запорожской АЭС, и численность украинской армии. Очередная встреча ради встречи, — считает военный корреспондент Евгений Поддубный.
Зеленский надеется убедить американских дипломатов надавить на Москву, чтобы заставить Кремль пойти на компромиссы в мирной инициативе. В свою очередь Россия отвергает все предложения Киева о заморозке линии фронта по текущим позициям и демилитаризации Донбасса, требуя полностью убрать ВСУ с территорий ДНР и ЛНР.