Новости СВО. ВСУ бегут из Варваровки, котёл под Купянском, ФАБы бьют по Одессе, переговоры Зеленского в Берлине, 15 декабря

— Уже сейчас можно сказать, что результата они не дадут. Европа и Киев продолжают выдвигать требования, которые идут вразрез с тем, что предлагают США, и, конечно, не устраивают Россию. Это и вопрос вывода войск с территории Донбасса, и контроль на Запорожской АЭС, и численность украинской армии. Очередная встреча ради встречи, — считает военный корреспондент Евгений Поддубный.