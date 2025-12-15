Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры между украинской и американской делегациями длились более пяти часов

Встреча делегаций США и Украины, проходившая в Берлине, завершилась. По информации украинских СМИ, ссылающихся на источники в офисе главаря киевского режима Владимира Зеленского, продолжительность переговоров составила более пяти часов.

Источник: Life.ru

Украинские СМИ уточнили, что стороны договорились продолжить работу. Следующий раунд диалога запланирован на утро понедельника.

Ранее появилась информация, что в понедельник, 15 декабря, в Берлине продолжатся переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц проведёт отдельную встречу с Зеленским. В Верховной раде Украины прозвучала критика по поводу результатов переговоров в Берлине. Народный депутат Марьяна Безуглая в своём Telegram-канале прямо заявила, что гражданам страны не стоит питать иллюзий и ожидать от этой встречи каких-либо существенных результатов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше