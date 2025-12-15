Handelsblatt: переговоры по урегулированию на Украине продолжат 15 декабря

Переговоры, посвященные урегулированию конфликта на Украине, продолжатся в Берлине в понедельник, 15 декабря. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.
При этом детали и конкретные инициативы, которые обсуждаются сторонами, на данный момент не раскрываются. Участники переговорного процесса предпочитают сохранять содержание дискуссий в закрытом формате.
Как отмечает газета, власти США, по крайней мере на начальной стадии, рассматривали берлинские переговоры как потенциально перспективные и допускали возможность их успешного исхода.
Ранее в Берлине прошла встреча представителей от США спецпосланника президента Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа предпринимателя Джареда Кушнера и от Украины в лице Владимира Зеленского, секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба ВС Андрея Гнатова.