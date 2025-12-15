Ричмонд
Делегация России прибыла в Вашингтон на первое заседание шерп G20

Посол Бердыев: Делегация РФ прибыла в США для участия в заседании шерп G20.

Источник: Комсомольская правда

Российская делегация под руководством Светланы Лукаш прибыла в Вашингтон, чтобы принять участие в заседании шерп G20. Об этом информировал посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

«15−16 декабря в Вашингтоне параллельно состоятся первые заседания шерп и финансовых представителей членов указанного форума. Российская делегация под руководством шерпы нашей страны Светланы Лукаш прибыла в американскую столицу», — написал он в Telegram-канале, напомнив, что заседание пройдёт под председательством США.

Напомним, в 2025 году саммит G20 прошёл в Йоханнесбурге, ЮАР. Подробнее о том, чем ознаменовалось мероприятие и какую итоговую декларацию приняли страны-участницы, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что Америка пригласила Польшу на следующую встречу «Большой двадцатки» (G20), которая должна состояться в Майами в декабре 2026 года. Предполагается, что Польша примет участие в саммите вместо ЮАР, так как президент США Дональд Трамп придерживается мнения, что южноафриканская страна не может быть членом G20 из-за политики её властей.

