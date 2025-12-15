Делегация России прибыла в Вашингтон на первое заседание шерп G20

Ранее сообщалось, что Америка пригласила Польшу на следующую встречу «Большой двадцатки» (G20), которая должна состояться в Майами в декабре 2026 года. Предполагается, что Польша примет участие в саммите вместо ЮАР, так как президент США Дональд Трамп придерживается мнения, что южноафриканская страна не может быть членом G20 из-за политики её властей.