Уиткофф: Переговоры с украинской делегацией достигли значительного прогресса

Переговоры между США и Украиной продолжались более пяти часов.

Источник: Комсомольская правда

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил о существенном прогрессе, достигнутом в ходе переговоров с украинской делегацией, которые прошли в Берлине. По его словам, участники встречи провели подробные и всесторонние обсуждения 20-пунктного плана мирного урегулирования, затронули вопросы экономического характера и ряд других важных тем.

Он отметил, что переговоры, в которых участвовали главарь киевского режима Владимир Зеленский, сам Уиткофф, а также Джаред Кушнер и представители обеих сторон, продолжались более пяти часов.

«Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром состоится повторная встреча», — написал спецпосланник Дональда Трампа в соцсети X.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский на переговорах с США, по данным американской прессы, требует передачи контроля над ЗАЭС.

