Специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил о существенном прогрессе, достигнутом в ходе переговоров с украинской делегацией, которые прошли в Берлине. По его словам, участники встречи провели подробные и всесторонние обсуждения 20-пунктного плана мирного урегулирования, затронули вопросы экономического характера и ряд других важных тем.
Он отметил, что переговоры, в которых участвовали главарь киевского режима Владимир Зеленский, сам Уиткофф, а также Джаред Кушнер и представители обеих сторон, продолжались более пяти часов.
«Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром состоится повторная встреча», — написал спецпосланник Дональда Трампа в соцсети X.
