Александр Лукашенко передал Дональду и Мелании Трамп в подарок икону и украшение

При этом белорусский лидер констатировал, что за прошедшие с прошлой встречи с Коулом три месяца в мире появилось много новых проблем, которые сторонам требуется обсудить. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в разговоре с «Первым информационным» раскрыл, что предметом переговоров были не только двусторонние, но и международные вопросы. В частности, Лукашенко предупредил своего собеседника, что развязывание войны с Венесуэлой может ~обернуться для США «повторением Вьетнама»~, в чем не заинтересованы ни американский, не венесуэльский народы.